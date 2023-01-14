المستشار الألمانى عن مشاركته التظاهر مع نشطاء المناخ: لن أعود للوراء

جدة - نرمين السيد - قال تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستشار الألمانى أولاف شولتس دافع عن قرارات حكومته بإخلاء قرية لوتسيرات بولاية شمال الراين، للتوسع فى إنشاء منجم للفحم، وذلك على الرغم من السياسة المناخية التى أعلنت الحكومة الفيدرالية الالتزام بها.





وقال شولتس: "الاتهام بخيانة سياسية المناخ غير صحيح، بصفتنا رابع أكبر اقتصاد فى العالم، فإننا نريد أن نتقدم فى عالم خالٍ من ثانى أكسيد الكربون".

وأوضح المستشار الألمانى أنه يمكن تحقيق أهداف المناخ، وفى نفس الوقت الحفاظ على الازدهار فى بلدنا، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعتنا للاعتماد على الفحم، وإعادة تنشيط 20 محطة طاقة تعمل بالفحم، لضمان إمدادات الطاقة فى هذه الأزمة الحادة، وعن أهداف حكومته، أكد أن خطته تتمثل فى تحقيق ألمانيا الحياد الكربونى، بحلول 2045.

وردًا على سؤاله بشأن ماذا سيكون قراره لو عاد به الزمن، هل سيشارك نشطاء المناخ احتجاجاتهم؟ قال رئيس الحكومة الألمانية: "أبلغ من العمر 64 عامًا، لا أريد التكهن بما سأفعله اليوم إذا كنت فى أوائل العشرينات من عمرى، فقد سبق وشاركت فى مسيرات ضد محطات الطاقة النووية.

وتابع: "عندما كنت منتخبًا حديثًا فى البرلمان عام 2000، شاركت فى قرارات التخلص التدريجى من الطاقة النووية".