وقال شولتس: "الاتهام بخيانة سياسية المناخ غير صحيح، بصفتنا رابع أكبر اقتصاد فى العالم، فإننا نريد أن نتقدم فى عالم خالٍ من ثانى أكسيد الكربون".
وأوضح المستشار الألمانى أنه يمكن تحقيق أهداف المناخ، وفى نفس الوقت الحفاظ على الازدهار فى بلدنا، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعتنا للاعتماد على الفحم، وإعادة تنشيط 20 محطة طاقة تعمل بالفحم، لضمان إمدادات الطاقة فى هذه الأزمة الحادة، وعن أهداف حكومته، أكد أن خطته تتمثل فى تحقيق ألمانيا الحياد الكربونى، بحلول 2045.
وردًا على سؤاله بشأن ماذا سيكون قراره لو عاد به الزمن، هل سيشارك نشطاء المناخ احتجاجاتهم؟ قال رئيس الحكومة الألمانية: "أبلغ من العمر 64 عامًا، لا أريد التكهن بما سأفعله اليوم إذا كنت فى أوائل العشرينات من عمرى، فقد سبق وشاركت فى مسيرات ضد محطات الطاقة النووية.
وتابع: "عندما كنت منتخبًا حديثًا فى البرلمان عام 2000، شاركت فى قرارات التخلص التدريجى من الطاقة النووية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار الألمانى عن مشاركته التظاهر مع نشطاء المناخ: لن أعود للوراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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