العراق: القبض على المسؤولة الثانية فى «ديوان الحسبة» التابع لداعش

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الـ14 وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الـ96، تم نصب كمين محكم فى ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة، ما أسفر عن إلقاء القبض على إرهابية كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى ديوان الحسبة لعناصر داعش الإرهابى فى قضاء الحويجة".
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت صباح اليوم عن وصول وفد أمنى رفيع المستوى إلى محافظة كركوك لتفقد القوات الأمنية وتأمين متطلبات الاستعداد القتالى.
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