جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين -فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء"إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم السبت- "نحن بحاجة إلى الاستمرار فى زيادة الضغط على روسيا، وسنواصل بالطبع دعمنا الثابت لأوكرانيا، وسنبدأ فى يناير فى صرف الدفعة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا".
وأضافت: "نحن نجهز لاستعادة أوكرانيا، وسيتم إطلاق منصة المانحين الدوليين -التى أنشأها الاتحاد الأوروبى مع شركاء فى مجموعة السبع- فى يناير".
وتابعت فون دير لاين أن "المنصة ستساعد فى تنسيق الدعم المختلف لأوكرانيا حاليا، وستكون أيضًا أداة مهمة للتأكد من أن إعادة الإعمار تجمع بين الإصلاح والاستثمار، لأن هذا يمهد الطريق نحو العضوية فى الاتحاد الأوروبى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية تخصص الشريحة الأولى من المساعدات لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.