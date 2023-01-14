المفوضية الأوروبية تخصص الشريحة الأولى من المساعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين -فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء"إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم السبت- "نحن بحاجة إلى الاستمرار فى زيادة الضغط على روسيا، وسنواصل بالطبع دعمنا الثابت لأوكرانيا، وسنبدأ فى يناير فى صرف الدفعة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا".

وأضافت: "نحن نجهز لاستعادة أوكرانيا، وسيتم إطلاق منصة المانحين الدوليين -التى أنشأها الاتحاد الأوروبى مع شركاء فى مجموعة السبع- فى يناير".

وتابعت فون دير لاين أن "المنصة ستساعد فى تنسيق الدعم المختلف لأوكرانيا حاليا، وستكون أيضًا أداة مهمة للتأكد من أن إعادة الإعمار تجمع بين الإصلاح والاستثمار، لأن هذا يمهد الطريق نحو العضوية فى الاتحاد الأوروبى".