العالم اليوم - الخرطوم تستضيف النسخة الأولى لمهرجان "بلاد النور"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 02:22 مساءً - في حي المقرن بمدينة الخرطوم، وعند التقاء النيلين الأزرق والأبيض، كانت انطلاقة النسخة الأولى لمهرجان "بلاد النور" الذي شهد فعاليات ثقافية وفنية وتراثية بالاضافة إلى نشاطات رياضية مائية، بمحاوله لتلبية رغبات الفئات العمرية المختلفة.

وقال، الطيب صديق، رئيس ومخرج المهرجان: حاولنا في البرنامج أن نخلق شيئ من التنوع في المهرجان، لدينا أنشطة رياضية، وفلكلورية، وتراثية، ومصنوعات ثقافية سودانية، والمصارعة التي تعود إلى مناطق جبال النوبة ورقصة الصقرية من منطقة البطانة ".

وعكس المهرجان تنوع السودان الثقافي من خلال الموسيقى والمعارض، مما شكل عامل جذب للزوار.

وعبر الزوار عن سعادتهم بهذا المهرجان، متمنين استمرار إحياء هذا النوع من الفعاليات في السودان.

و تشكل هذه الفعاليات جسراً للتواصل بين أبناء السودان، بعيداً عن الانتماءات الاجتماعية والقبلية والثقافية .