العالم اليوم - "عشوائية" مواعيد تناول الوجبات اليومية.. أخطر مما تتوقع

انتم الان تتابعون خبر "عشوائية" مواعيد تناول الوجبات اليومية.. أخطر مما تتوقع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 02:22 مساءً - في دراسة أجريت على مجموعة من البالغين في الولايات المتحدة فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبطا بارتفاع مخاطر الوفيات بشكل عام.

ارتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

كما تبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4 إلى 5 ساعات من بعضهما البعض مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لجميع الأسباب.

ويقول عالم الأوبئة، يانغبو صن، من جامعة تينيسي: "كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون المزيد من الوجبات اليومية".

وأضاف: "بناءً على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى ثلاث وجبات على الأقل موزعة على مدار اليوم".

وقام فريق البحث بتعديل النتائج التي توصلوا إليها لمراعاة الاختلافات في العديد من عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، بما في ذلك التدخين وتعاطي الكحول ومستويات النشاط البدني وتناول الطاقة وجودة النظام الغذائي وانعدام الأمن الغذائي.

وتسهم أسباب أخرى بالتأكيد في الإسهام برفع نسب المخاطر، كضغوط العمل، واتباع نظام غذائي خال من العناصر المغذية.