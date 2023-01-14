الشرطة الألمانية تواجه صعوبات فى إخلاء قرية الفحم

جدة - نرمين السيد - قال تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الألمانية تجرى حاليًا عمليات إزالة قرية لوتسيرات بولاية شمال الراين، فى إطار خطة التوسع بإنشاء منجم فحم، أمام تظاهر مئات المحتجين، ما دفع الشرطة الفيدرالية للتصدى لهم.





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، يقاتل العديد من نشطاء المناخ للحفاظ على بلدة لوتسيرات، وسارت عملية الإخلاء فى الأيام القليلة الأولى، بشكل أسرع من المتوقع، ثم واجهت الشرطة العديد من المشكلات، منها حفر النشطاء للأنفاق واختباؤهم تحت الأرض.

ويرفض النشطاء بسبب عدم وجود ضرورة لاستخراج الفحم، واقتناعهم بأن أى حرق إضافى للفحم يهدد البقاء على الكوكب، ولا يزال هناك نحو 15 مبنى للنشطاء، بما فى ذلك منازل على شجر وأكواخ، بالإضافة إلى محاولات اختراق نفق يفترض أن يبقى فيه شخصان، والقرية التى كانت محتلة من قبل نشطاء المناخ لفترة كبيرة، فى محاولة لإحباط تلك الخطط، كانت هدفًا للحكومة الألمانية منذ عام 2005.

وتعرضت الأعمال الجارية للتوسع فى منجم الفحم، إلى انتقادات من قبل الخبراء، بعدما توصلوا إلى استنتاج مفاده أن المناجم الحالية لديها ما يكفى من الفحم حتى يتم التخلص التدريجى منها فى عام 2030، وأعدت شركة الطاقة "RWE" كل ما هو ضرورى تحت حماية الشرطة، للتوسع فى منجم "جارتزوايلر"، الذى يسهم فى إنتاج الكهرباء بعدة محطات ألمانية.

وعملت الحكومة على إعادة توطين سكان القرية البالغ عددهم 100 شخص، بدأت منذ عام 2006، إلا أن البعض منهم رفض فكرة الإجلاء، ووفقًا للتقديرات يوجد 1.3 مليار طن من احتياطيات الفحم حول منطقة "جارتزوايلر"ـ وتخطط الشرطة الألمانية لاستخراج 35 مليون طن من الفحم كل عام، المستخدم فى المقام الأول لإمداد الطاقة وللمساهمة فى تأمين الإمداد.