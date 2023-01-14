خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تبنى تحالفا مع اليابان خشية صعود للصين 

وفى تصريحاتهم لقناة "القاهرة الإخبارية"، أكد الخبراء أن التحركات تهدف بشكل أساسى إلى تأمين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، موضحين أن واشنطن تسعى بشكل دائم الحفاظ على اقتصادها، ومحاصرة تحركات خصومها من بينها الصين، التى تعد إحدى القوى الاقتصادية الصاعدة.
وقال العميد خالد حمادة، الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح نفسها كجهة منظمة للأمن العالمى، لافتًا إلى أن الزيارات الأمريكية لـ تايوان تأتى فى إطار فرضية تؤمن بها واشنطن، وهى ظهور خصمين أولهما روسيا من الناحية العسكرية، ثم الصين على المستوى الاقتصادى.
وأوضح الخبير العسكرى، فى حواره لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية ربط اقتصاد العالم بأمن الاقتصاد الأمريكى هو ما يقف خلف الفرضية التى تُبنى على أساسها الاتفاقات فى منطقة المحيط الهادئ وبحر الصين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها يقين من الصعود الاقتصادى للصين من خلال العلاقات التى أسستها تحت نظام "الحزام والطريق"، لكنها تحاول بشتى الطرق محاصرته، وأكد أن أمريكا اكتشفت أن اليابان خارج السياسات الدفاعية، وبالتالى بدأت تشجعها على تأسيس قوة عسكرية حتى يكون لديها قدرة دفاعية.
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