العالم اليوم - اكتشاف مخيف.. "مادة سامة" بورق التواليت تهدد حيتان الأوركا

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف مخيف.. "مادة سامة" بورق التواليت تهدد حيتان الأوركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 01:24 مساءً - اكتشف باحثون كنديون مستويات عالية من مادة كيميائية خطيرة، تُستخدم في صناعة ورق التواليت، بأجساد حيتان الأوركا المهددة بالانقراض، مما أثار مخاوف من أن المادة السامة قد تزيد من إلحاق الضرر بها.

وأعلن الباحثون أنهم اكتشفوا المادة الكيميائية "نونيل فينول"، في أجساد 12 حوتا قاموا بدراستها، غالبا ما تستخدم في معالجة الورق وتوجد أيضا في الصابون والمنظفات، ويمكن أن تدخل المحيط من محطات معالجة النفايات.

ونظرا لضخامة حيتان الأوركا فغالبا ما تبتلع أجساما صغيرة ملوثة بالمواد الكيميائية، مما يجعلها من بين أكثر الحيتان تلوثا في العالم.

وحيتان الأوركا تعيش في كل المحيطات بوجه عام، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا.

وترصد الأوركا فرائسها بالصوت، أي تعرف حجم الفريسة والأشياء التي حولها بتردد الصوت، الذي يصدر عن طريق الهواء المار بين فمها والفوهة التي فوق الرأس.