«الخميس الأسود».. فرنسا تترقب يوم الإضرابات العمالية

جدة - نرمين السيد - دعت النقابات العمالية فى فرنسا إلى بدء الإضرابات والاحتجاجات، نهاية الأسبوع الحالى، احتجاجًا على التعديلات المقترحة لنظام التقاعد، الذى أعلنت عنه الحكومة الفرنسية، برفع سن التقاعد القانونى من 62 إلى 64 عامًا، فى إطار إصلاح رئيسى للمعاشات التقاعدية.





وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن هناك ردود فعل متفاوتة فى الشارع الفرنسى، وهناك 6 من كل 10 فرنسيين ضد مشروع التقاعد، موضحًا أن 8 نقابات عمالية كبرى لقبت الخميس المقبل بـ"الخميس الأسود"، والدعوة لإضرابات تشل مرافق الدولة الفرنسية معظمها فى النقل والصحة والتعليم. وأضاف شقير، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن وسائل الاعلام الفرنسية، تتحدث عن أن ثقافة الشعب الفرنسى، تُغلب مصلحة الدولة، ومشروع قانون التقاعد سيمر رغم التظاهرات والإضرابات التى ستشهدها البلاد. وأوضح أن الحكومة الفرنسية أبدت احترامها لحق التظاهر، وزارت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية، بعض المدن الفرنسية لمحاولة إقناع الفرنسيين والنقابات العمالية بأهمية قانون التقاعد، والهدف منه رفع الحد الأدنى للمعاشات وتقليل خسائر الميزانية.

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