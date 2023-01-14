العالم اليوم - وفاة طفلة بأغرب طريقة.. وفتح تحقيق عاجل

انتم الان تتابعون خبر وفاة طفلة بأغرب طريقة.. وفتح تحقيق عاجل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 12:22 مساءً - توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعدما حبست نفسها في غسالة الملابس بمنزلها في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن والد الطفلة هو من عثر عليها في الغسالة، بعدما اكتشفت العائلة اختفاءها في المنزل.

وفشلت محاولة إنقاذ الطفلة في المستشفى حيث أدخلت إلى قسم الطوارئ، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه لم يتم تشغيل الغسالة، التي حسبت فيها الطفلة، ولكن الباب أغلق تلقائيا.

ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة، حيث سيتم تشريح الجثة لاستبعاد أي شبهة جنائية بحسب "لو باريزيان".