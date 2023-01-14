العالم اليوم - بريطانيا تصف إعدام أكبري بـ"المروع".. وتتوعد بالرد

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تصف إعدام أكبري بـ"المروع".. وتتوعد بالرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 12:22 مساءً - دانت بريطانيا، السبت، إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنه "لن يمر بلا رد".

وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي: "إن هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد".

من جهته، وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبرا أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

وفي تفاصيل الحدث: