«القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء بريطانيا يدين إعدام إيران لـ رضا أكبرى

جدة - نرمين السيد - وأعدمت إيران رضا أكبرى، اليوم السبت، بعدما حكمت عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وفى تصريحات، أمس الجمعة، قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، إن إيران يجب ألا تتابع إعدام "أكبرى"، نائب وزير الدفاع الإيرانى السابق، ووصفت بريطانيا حكم الإعدام بأنه لدوافع سياسية، ودعت حينها إلى الإفراج عنه على الفور.
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