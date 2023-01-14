أوكرانيا تتسلم أكثر من 300 ألف مولد كهرباء خلال ديسمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى كيريلو تيموشينكو، اليوم السبت، أن بلاده تسلمت أكثر من 300 ألف مولد كهربائى بقدرات مختلفة خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، وسط الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا.





وقال تيموشينكو - فى تصريح نقلته صحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية - " إن الحكومة الأوكرانية ستوفر الكهرباء ووسائل الاتصال للأوكرانيين مهما حاولوا حرماننا منها، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية ركزت جهودها فى الفترة الأخيرة على توفير المعدات اللازمة للبنية التحتية الحيوية، فى ظل استمرار الهجمات الصاروخية الروسية على قطاع الطاقة فى البلاد".

وأوضح أن الحكومة الأوكرانية، سهلت عملية استيراد ودخول المولدات إلى البلاد، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على معدات تشغيل الإنترنت الفضائى التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، ومالكها إيلون ماسك، حيث تلقت أوكرانيا 8 آلاف محطة تشغيل خلال ديسمبر الماضى.

وحصلت أوكرانيا على مولدات الطاقة من دول وشركات وجهات مانحة عدة خلال الأشهر الماضية لسد النقص الحاد فى الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة مرتين متواصلتين.

وقال ريزنيشنكو ـ فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ إن منطقة نيكوبول تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة مرتين، كما حدث فى الليلة السابقة، وتعرضت بلدة مارهانيتس لنيران القوات الروسية التى أطلقت نحو 15 قذيفة قاتلة هناك، مشيرا إلى أنه مع ذلك لم يتم تسجيل أى ضحايا أو إصابات جراء الهجوم حتى الآن، فيما تقوم دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بتفقد المناطق المتضررة.