دبلوماسى: نأمل أن تغطى وسائل الإعلام الأمريكية الأحداث فى روسيا بموضوعية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنطونوف، أن السفارة الروسية تأمل فى أن تقوم وسائل الإعلام الأمريكية بتغطية موضوعية للأحداث فى روسيا ولمبادراتها على الساحة الدولية، وتوخى الحذر والاهتمام بالمعلومات.





وقال السفير الروسى - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت - "إننا نأمل أن تغطى وسائل الإعلام الأمريكية بموضوعية العمليات السياسية الداخلية الجارية فى روسيا ومبادراتنا على الساحة الدولية، وأود أن أعبر عن اقتناعى بأن مساهمتكم فى تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية يمكن أن تكون مهمة للغاية". وهنأ السفير الصحفيين الروس بمناسبة يوم الصحافة الروسية، قائلاً: "إنكم تمارسون مهنتكم المحبوبة بتفانى وصدق، وتكرسون حياتكم لها"، فممارسة مهنة الصحافة هى امتياز وعمل يومى شاق ومصير الدول والاستقرار الاستراتيجى ورفاهية ملايين المواطنين يتوقف على صدق التقارير الصحفية.

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