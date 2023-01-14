عراقيل تهدد «البوابة العالمية» الأوروبية فى منافسة «الحزام والطريق» الصينية

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع الأوروبى إلى مواجهة المشروع الصينى مبادرة الحزام والطريق "طريق الحرير الجديد"، التى أعلنها الرئيس الصينى "شى جين بينج" عام 2013، واستثمرت من خلاله بكين عشرات المليارات من الدولارات فى الموانىء، والطرق، وغيرها من البنى التحتية الأخرى فى جميع قارات العالم.

وذكرت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية أنه بعد مرور عام على إطلاق الاتحاد الأوروبى البوابة العالمية، ما تزال بروكسل تكافح لإقناع المتشككين داخل وخارج الكتلة الأوروبية بأهمية المشروع، وأن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكون لاعبا موثوقا به فى "اللعبة" التى سيطرت عليها الصين لمدة عقد من الزمان.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، سيتم حشد ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة لهذا المشروع بحلول عام 2027، وذلك لاستثمارها فى مشاريع البنية التحتية خارج الاتحاد الأوروبى، فى غرب البلقان، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا. وستكون الأولوية للاستثمار فى القطاعات الرقمية، والصحية، والمناخية، والطاقة، والنقل، فضلا عن التعليم والبحث.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن "البوابة العالمية هى مشروع قائم على القيم، حيث تعكس الاستثمارات الأوروبية المعايير الاجتماعية والبيئية للكتلة الأوروبية. كما أنه مشروع جيوسياسى، خاصة وأن البنية التحتية هى جوهر الجغرافيا السياسية فى عالم اليوم".

وأشارت "فورين بوليسى" إلى أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الجهود كافية لإبراز دور وأهمية الاتحاد الأوروبى أم لا؟! خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن الصين قدمت ما يصل إلى 400 مليار دولار من القروض الخارجية فى الفترة من 2014 إلى 2018، وتزعم أنها وقعت على عقود فى إطار مبادرة "الحزام والطريق" بقيمة 100 مليار دولار فى عام 2022 فقط، تلك المبادرة التى تهدف إلى تصدير كل من القدرة الاقتصادية الفائضة للصين والتأثير الجيوسياسى إلى العالم الخارجى، وهو ما دفع أوروبا إلى محاولة اللحاق بالركب واستدراك التأخر والنقص على المستوى الاقتصادى العالمى، والحفاظ على نفوذها الجيوـ استراتيجى.

وفى هذا الصدد، يؤكد "ستيفانو سانينو" الأمين العام لجهاز العمل الخارجى الأوروبى "الفرع الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى" أن البوابة العالمية تمثل نهجا جديدا للمساعدات الخارجية للاتحاد، وهو نهج لم يعد يركز فقط على مساعدة البلدان المستهدفة ولكنه يأخذ فى الاعتبار أيضا أوروبا بشكل أكبر، بمعنى مراعاة المصالح والسعى لبناء شراكات متبادلة المنفعة، واصفا ذلك بأنه "تغيير هائل" فى السياسات.

وأشار سانينو إلى مشاريع تم بالفعل تمويلها ويجرى تنفيذها على أرض الواقع كنتاج لمشروع البوابة العالمية، ومن بينها كابل بحرى جديد من الألياف الضوئية سيربط العديد من البلدان فى شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وكذلك مشاركة الاتحاد الأوروبى فى بناء محطة للطاقة الكهرومائية بتكلفة 5 مليارات يورو فى طاجيكستان مما سيقلل من اعتماد آسيا الوسطى على الطاقة الروسية.

ويتوقع سانينو تسريع مشاريع "البوابة العالمية" هذا العام، حيث أعطى الاتحاد الأوروبى الضوء الأخضر فى ديسمبر الماضى لـ 40 برنامجا استثماريا فى إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لكن حجم الخطط الأوروبية –وفقا لفورين بوليسى- يتضاءل مقارنة بالتحديات، حيث تحتاج إفريقيا وحدها لاستثمارات فى البنية التحتية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار سنويا، بينما ما تقدمه أوروبا لا يتعدى كونه "قطرة فى محيط".

ويرى منتقدو "البوابة العالمية" أن المشروع الجديد لم يجلب أى تمويل إضافى، حيث يعتمد على الموارد المخصصة سلفا من قبل الدول الأعضاء بصورة فردية أو بواسطة ميزانية الاتحاد الأوروبى 2021-2027، وأن العديد من المشاريع قيد التطوير والتنفيذ حاليا تتم تحت اسم "البوابة العالمية" فى حين أنها كانت ستنفذ على أى حال تحت مسميات أخرى.

كما أنه ليس من الواضح حتى مقدار الأموال التى ستتحول بالفعل من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، حيث إن ما يقرب من نصف المبلغ المعلن من جانب المفوضية الأوروبية "300 مليار يورو" والذى يستحوذ على العناوين الرئيسية هو فى الواقع استثمارات خاصة يأمل الاتحاد الأوروبى فى توليدها من خلال نظام من الضمانات المالية.

لكن المحاولات السابقة للاتحاد الأوروبى لإشراك القطاع الخاص فى مشاريع التنمية لم يحالفها النجاح، حيث توجد فجوة كبيرة فى الثقة بين مجتمع التنمية ومجتمع الاستثمار، ونقص فى التفاهم فى كلا الاتجاهين.

بينما فى المقابل، فإن ما يعتبر مشكلة بالنسبة لأوروبا، ليس بالمعضلة نهائيا بالنسبة للصين، التى لديها فائضا ثابتا فى القدرة الإنتاجية وحكومة يمكنها استخدام نفوذها على البنوك الحكومية والشركات الخاصة لتوظيفهم فى مساعيها الجيوسياسية، والدليل على ذلك قيام شركة هواوى الخاصة الصينية "عملاق التكنولوجيا العالمى" ببناء حوالى 70 فى المائة من شبكة الجيل الرابع فى إفريقيا بالكامل.

ويتفق أوفيجوى إيجيجو الخبير النيجيرى فى العلاقات الصينية الأفريقية مع الطرح سالف الذكر، حيث يؤكد أنه فى حين أن نصف موارد "البوابة العالمية" المعلنة مخصصة لإفريقيا، إلا أن القادة فى القارة السمراء لاحظوا وجود نقص فى التمويل وعدم اليقين بشأن الأموال المأمول توفيرها عبر القطاع الخاص الأمر الذى يفسد مخطط الاتحاد الأوروبى بالكامل.

بدورها، أشارت سولانج شاتيلارد الباحثة فى جامعة "يو إل بى" المفتوحة فى بروكسل إلى أن الأفارقة يمكن أن يروا أن أهميتهم فى نظر الأوروبيين تتلخص فى قضية الهجرة، بينما يثقون فى أن الاستثمار فى البنية التحتية الأجنبية بالنسبة للصين هو مكون أساسى لنموذج بكين الاقتصادى.

واعتبرت شاتيلارد أن مبادرة "البوابة العالمية" بأكملها عبارة عن "مستحضرات تجميل" لجعل الاتحاد الأوروبى يشعر بالرضا تجاه نفسه، فى حين أن مبادرة "الحزام والطريق" ورغم كل الأشياء السيئة التى يمكن أن تقولها عنها، إلا أن لديها أجندة وانجازات تتحقق على الأرض.

ومن بين الأشياء السيئة التى تقولها الحكومات الغربية عن مبادرة "الحزام والطريق" هى أن الصين تثقل كاهل الدول المستقبلة لاستثماراتها بديون لا يمكن تحملها من أجل السيطرة على بنيتها التحتية وزيادة نفوذها؛ ويستشهد الكثيرون بالاستيلاء على ميناء "هامبانتوتا" فى سريلانكا كمثال. ولكن وفقا للعديد من المحللين، فإن قصة "فخ الديون" لا أساس لها من الصحة إلى حد كبير ولا تتمتع بأى مصداقية على الإطلاق.

والملاحظ –وفقا لمجلة "فورين بوليسى" الأمريكية- أنه رغم واقع أن الاتحاد الأوروبى هو أكبر مزود عالمى للمساعدات الخارجية للتنمية حيث قام الاتحاد، فى الفترة بين عامى 2014 و2018، بتخصيص 350 مليار يورو فى شكل منح، إلا أن الأمر المحبط للغاية بالنسبة لأوروبا هو أن الجميع يتحدث فقط عن الصين.

وختاما، إذا نجح الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ هذا المشروع "البوابة العالمية"، فسيكون ذلك بلا شك فى مصلحة أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وآسيا، لأنه سيقود نحو تنافس عالمى حول الاستثمار فى هذه المناطق، ولكن الأشهر والسنوات المقبلة ستكشف عما إذا كانت أوروبا قادرة بالفعل على تبديد الشكوك لدى هذه المناطق وإثبات جديتها والعودة كلاعب محورى هناك أم لا.