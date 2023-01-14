استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

جدة - نرمين السيد - استشهد، صباح اليوم السبت، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين هما، عز الدين باسم حمامرة "24 عاما"، وأمجد عدنان خليلية "23 عاما"، وكلاهما من البلدة سالفة الذكر.





وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على السيارة التى كان يستقلها حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى إلى استشهادهما.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة فجرا، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات فى المكان، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشابين، ما أدى إلى إصابة أحدهما بعيار نارى فى القدم.

وتقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسى الواصل بين محافظتى جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء أحادية الجانب التى نفذتها حكومة شارون آنذاك.

وبارتقاء حمامرة وخليلية، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجارى، بينهم 3 أطفال.

يذكر أن 224 شهيدًا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، العام الماضى بينهم 59 شهيدًا من محافظة جنين.

ونعت القوى الوطنية، شهداء جنين، وأعلنت الإضراب الشامل فى المحافظة، حدادا على أرواحهم.