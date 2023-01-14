القاهرة الإخبارية: توافق عراقى أردنى على تسهيل تنقل المسافرين بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"القاهرة الإخبارية"، قال الصفدى إن العراق هو قلب العرب النابض، وإن تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين ضرورة ومصلحة لكلا الشعبين، وذلك خلال مباحثات جمعته بوزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى أحمد الأسدى، فى بغداد، بشأن العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، قال أحمد الأسدى، إن العراق يرى فى الأردن شريكًا أساسيًا لبناء وتوطيد الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشددًا على حرص الحكومة العراقية على استمرار وتطوير التعاون المثمر بين البلدين.