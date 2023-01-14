التشيكيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براغ الدولى"، اليوم السبت - أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام المواطنين فى الثامنة صباحا وستغلق فى الثانية ظهرا بتوقيت التشيك، فيما من المقرر أن تعلن النتيجة فى وقت لاحق من اليوم.
ويتنافس 8 مرشحون ليخلف أحدهم الرئيس الحالى ميلوش زيمان.
وستجرى جولة ثانية خلال أسبوعين فى حال لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى.
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