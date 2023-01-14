جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 666.5 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و721 ألفا و802 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 101.6 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و99 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ695 ألفا و236 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و726 حالة وفاة.