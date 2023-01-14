أوكرانيا: القوات المسلحة تصد هجمات روسية بالقرب من 14 بلدة خلال 24 ساعة

وذكرت الهيئة فى بيان صحفى - نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضى 15 غارة جوية وخمس ضربات صاروخية، بما فى ذلك اثنتان على البنية التحتية المدنية فى دونيتسك، وقامت بإطلاق النار من خلال منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS" أكثر من 95 مرة وتحديدا على مدينة خيرسون.
وأضاف البيان: أن القوات الدفاعية الأوكرانية صدت هجمات العدو بدقة فى منطقة بلوشانكا وبيلوهوريفكا وشيرفونوبوبيفكا فى منطقة لوهانسك وروزدوليفكا وسيل وكراسنا هورا وباخموت وكليشيفكا وفوديان وكريمينا وبوبييدا ومايورسك ومارينكا وفليكا نوفوسيلكا فى منطقة دونيتسك.
فى غضون ذلك، ذكر البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت، خلال اليوم الماضى، 9 ضربات على مواقع روسية، وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعى قيادة روسيين و8 مجموعات من أفراد الجيش الروسى وصاروخ دفاع جوى واحد وثلاثة مستودعات للذخيرة وهدفين روسيين مهمين.
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