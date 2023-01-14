ارتفاع قتلى الأعاصير جنوب الولايات المتحدة إلى 9 أشخاص

جدة - نرمين السيد - لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح خطيرة، جراء العواصف الرعدية والأعاصير التى اجتاحت العديد من الولايات الواقعة بجنوب الولايات المتحدة، بينما تمكنت أطقم الإنقاذ خلال الساعات الماضية من سحب الناجين من تحت المنازل المنهارة فى ولايتى جورجيا وألاباما.





ونشرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم السبت، صورًا حول الدمار الواسع الذى أحل بالمناطق المتضررة بعد يوم من العواصف العنيفة التى دمرت مئات المنازل وأدت إلى اقتلاع الأشجار وسقوط أعمدة الكهرباء، فضلا عن خروج قطار شحن عن مساره.

وقال باستر باربر فى مقاطعة أوتوجا: "إن طاقم البحث عثر أيضا على خمسة أشخاص سالمين لكنهم كانوا محاصرون فى ملجأ من العواصف بعد أن سقط جدار من المنزل المجاور عليهم، فيما أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنه تم الإبلاغ عن أضرار إعصار فى 14 مقاطعة على الأقل فى ولاية ألاباما و14 مقاطعة أخرى فى جورجيا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر خلال الليل فى المناطق المنكوبة بشدة فى الولايتين، حيث ظل أكثر من 30 ألف منزل وشركة بدون كهرباء حتى الأن.

وتسبب الإعصار فى مقتل سبعة أشخاص على الأقل فى مقاطعة أووجا الريفية. وقالت هيئة الأرصاد إن رياح الإعصار بلغت سرعتها 136 ميلا فى الساعة على الأقل، حسبما أبرزت "أسوشيتيد برس". فيما تعرض وسط مدينة سيلما، على بعد حوالى 40 ميلا "64 كيلومترا" إلى الجنوب الغربى، لأضرار جسيمة قبل أن ينتقل أسوأ طقس عبر جورجيا جنوب أتلانتا.

وقال إرنى باجيت، مدير إدارة الطوارئ فى مقاطعة أوتوجا، إن ما لا يقل عن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، بينما كانت أطقم العمل تبحث وسط الأشجار المقطوعة عن ناجين. وأوضح أن نحو 40 منزلا دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة.