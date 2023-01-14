الرئيس التونسى: لا رجوع إلى الوراء و الكلمة النهائية تعود إلى الشعب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أنه لا رجوع إلى الوراء أن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب، جاء ذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين خلال جولته بشارع شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.. وأشار إلى ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلى عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.





يذكر أن، قام الرئيس التونسى قيس سعيّد ، بإجراء جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وفقاً لما ذكرته قناة "نسمة" التونسية. وجاءت جولة الرئيس قيس سعيد التى قام بها بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع دعوة البعض بالتظاهر غداً ضد سعيد و قراراته الأخيرة. ووفقاً لما تم إعلانه، فإن جولة الرئيس التونسي، شملت شارع الحبيب بورقيبة، و كذلك المدينة العتيقة بتونس العاصمة.

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