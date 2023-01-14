الرئيس التونسى: لا رجوع إلى الوراء و الكلمة النهائية تعود إلى الشعب

يذكر أن، قام الرئيس التونسى قيس سعيّد ، بإجراء جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وفقاً لما ذكرته قناة "نسمة" التونسية.
وجاءت جولة الرئيس قيس سعيد التى قام بها بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع دعوة البعض بالتظاهر غداً ضد سعيد و قراراته الأخيرة.
ووفقاً لما تم إعلانه، فإن جولة الرئيس التونسي، شملت شارع الحبيب بورقيبة، و كذلك المدينة العتيقة بتونس العاصمة.
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