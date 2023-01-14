العالم اليوم - الذهب يتألق محققا أعلى مستوى في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتألق محققا أعلى مستوى في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 09:22 صباحاً - صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من تسعة أشهر، في تعاملات الجمعة، واستقرت فوق مستوى 1900 دولار للأونصة بعد أن أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى انتعاش الآمال في بطء وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1920.23 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع.

وزاد الذهب 2.9 بالمئة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات الخميس الماضي تراجع أسعار المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

وعبر أعضاء بمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب البيانات عن ارتياحهم لاستمرار التضخم في الانحسار في ديسمبر مما يمهد الطريق إلى خفض وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في فبراير.

وارتفعت أسعار الفضة اثنين بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية.