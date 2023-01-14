العالم اليوم - أسعار النفط تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند التسوية، في جلسة الجمعة، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5 بالمئة، عند 85.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 بالمئة.

وقفز برنت 8.6 بالمئة هذا الأسبوع بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 بالمئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات الخميس الماضي تراجع التضخم الشهري في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.