العالم اليوم - هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار.. ويحدد الشخص

انتم الان تتابعون خبر هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار.. ويحدد الشخص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 08:22 صباحاً - كشف كتاب الأمير هاري، الذي نُشر الثلاثاء الماضي، عن خلاف عميق بينه وبين شقيقه ووالده.

وطالب الأمير هاري باعتذار من العائلة الملكية لزوجته ميغان، قائلا: "تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا".

وقال دوق ساسكس: "لو استمعوا لي عندما تحدثت عن مخاوفي لما كنا وصلنا لمثل هذا الموقف. كان بمقدورنا ألا نصل لمثل هذا الموقف".

وفي حديثه لصحيفة "ديلي تلغراف"، لم يكشف هاري ما الذي يطلب من عائلته الاعتذار عنه، لكنه تحدث في الماضي عن أفراد العائلة المالكة الذين عارضوا علاقته بزوجته ميغان.

وأضاف هاري في المقابلة بأنه حرص في كتابه "Spare" على سرد الجانب الحقيقي والصادق من قصته مع العائلة الملكية، مشددا على أنه يريد مواصلة "القتال" بالوقوف لجانب زوجته، ويشجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

أبرز ما جاء في مقابلة هاري مع "ديلي تلغراف":