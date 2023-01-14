العالم اليوم - هندي يحقق رغبة زوجته الراحلة.. فيديو أغرب من الخيال

انتم الان تتابعون خبر هندي يحقق رغبة زوجته الراحلة.. فيديو أغرب من الخيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 07:20 صباحاً - حقق هندي رغبة زوجته الراحلة بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، كي تظل إلى جانبه مدى الحياة

فبعد وفاة زوجته أندراني متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، حقق تاباس سانديليا، رغبة الراحلة بالبحث عن فنان قادر على بناء تمثال لها بالحجم الطبيعي.

ونجح سانديليا في تحقيق مبتغاه بالعثور على فنان صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار.

وفي حديث لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال سانديليا، إن الفنان الذي عمل على التمثال استغرق 6 شهور، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه مماثلة بتلك الخاصة بزوجته المتوفاة.

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما، ثوبا كانت أندراني تحب لبسه في حياتها.