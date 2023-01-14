أمريكا تطالب روسيا بالتعاون بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية للخارج

جدة - نرمين السيد - طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بالتعاون فى مبادرة حبوب البحر الأسود، فى إشارة إلى الصفقة التى تم بموجبها تصدير أكثر من 16.9 مليون طن مترى من السلع الزراعية من الموانئ الأوكرانية.





وقالت توماس جرينفيلد فى خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما نقلت شبكة "سى أن بى سي" الإخبارية الأمريكية الجمعة، إن "تباطؤ روسيا المتعمد فى عمليات التفتيش، أدى إلى بقاء عشرات السفن المغادرة، بينما تنتظر العشرات الآخرى عمليات التفتيش قبل أن يتمكنوا من نقل شحنات الحبوب إلى العالم". وأوضحت السفيرة الأمريكية أن "هذا التراكم يعنى نفقات إضافية وتأخيراً إضافياً لملايين الأطنان من الحبوب، ومعظمها موجه إلى البلدان النامية". وأشارت جرينفيلد إلى أن معدل تصدير الحبوب الحالى نصف ما كان عليه فى شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

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