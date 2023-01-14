العالم اليوم - فيديو ملهم لـ"قاهر السرطان".. هالر يسجل "هاتريك" في 8 دقائق

انتم الان تتابعون خبر فيديو ملهم لـ"قاهر السرطان".. هالر يسجل "هاتريك" في 8 دقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 04:20 صباحاً - قهر المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالر السرطان الذي أصيب به، وسجل ثلاثية في 8 دقائق بفوز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني على بازل السويسري 6-صفر، الجمعة، في مباراة ودية أقيمت بمدينة ماربيا الإسبانية.

واستهل هالر، المولود في باريس، عودته إلى المستطيل الأخضر بعد فترة من التوقف للعلاج من سرطان الخصية بخوضه بضع دقائق في ودية الفوز على فورتونا دوسلدورف 5-1، الثلاثاء، علما أنه دخل في الدقيقة 73 من دون أن ينجح في هز الشباك.

غير أن الأمور اختلفت للمهاجم الدولي أمام بازل بعدما شارك بعد نهاية الشوط الأول الذي شهد تقدم فريقه 3-صفر، ليفتتح رصيده التهديفي من ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ على زميله الجناح الأميركي جيو رينا داخل المنطقة.

وأضاف هالر الهدف الثاني الشخصي له بعد 5 دقائق إثر تمريرة عرضية من يوليان برانت، قبل أن يختتم ثلاثيته بعد دقيقتين عقب لعبة من ركلة ركنية.

وانضم هالر (28 عاما) إلى دورتموند في صيف العام الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي لتعويض رحيل العملاق النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أنه لم يخض أي مباراة بالقميص الأصفر والأسود إذ تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية في يوليو الماضي، بعد أيام فقط من توقيعه العقد.

وخضع اللاعب لعمليتين و4 حصص من العلاج الكيماوي.

دورتموند الذي يحتل المركز السادس في الدوري الألماني بعد 15 مرحلة، يستأنف موسمه على أرضه أمام أوغسبورغ في 22 يناير الجاري.