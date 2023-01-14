الرئيس الأمريكى يلقى خطاب حالة الاتحاد يوم 7 فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أنه قد تلقينا دعوة من رئيس مجلس النواب مكارثى ورحب بها الرئيس، وهو يتطلع إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد.

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