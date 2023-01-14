العالم اليوم - حرب أوكرانيا تطيح وزيرة الدفاع الألمانية

انتم الان تتابعون خبر حرب أوكرانيا تطيح وزيرة الدفاع الألمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 03:22 صباحاً - قررت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، التي راكمت الأخطاء خلال فترة ولايتها، الاستقالة من منصبها، وفقا لما قالته وسائل إعلام محلية عدة، الجمعة.

وبحسب صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، فإن هذه الاستقالة "قرار شخصي اتخذته الوزيرة من دون أن تفرضه عليها المستشارية".

كما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن لامبريشت (57 عاما) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، ستترك منصبها الأسبوع المقبل.

وأفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن البحث جار داخل الحزب عن خليفة للوزيرة.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفضت وزارة الدفاع الألمانية التعليق على "شائعات" حسب تعبيرها.

لماذا ستسقيل؟

• تعرضت لامبريشت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

• اهتزت صورة الوزيرة بسبب مقطع فيديو غير موفق في الأعياد، قالت فيه إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التي سمحت لها الحرب في أوكرانيا بإجرائها.

• في يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا، التي كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.

• وفقا لمسح أجرته "Civey" في الآونة الأخيرة وشمل 5 آلاف شخص، يؤيد 77 بالمئة من الألمان رحيلها، بينما يرغب 13 بالمئة فقط في بقائها بمنصبها.