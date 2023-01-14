الرئيس الأوكرانى: المعارك لا تزال مستمرة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكي، فى كلمة الجمعة، إن "المعركة الصعبة على دونيتسك مستمرة، ولا تزال المعركة على باخموت وسوليدار وكريمينا وبلدات وقرى أخرى شرقى البلاد جارية". ويأتى ذلك بعد نفى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى وقت سابق سقوط بلدة سوليدار فى دونيتسك فى أيدى الروس.

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