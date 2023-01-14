العالم اليوم - مونديال اليد.. مصر تسحق كرواتيا في أول فوز عربي

انتم الان تتابعون خبر مونديال اليد.. مصر تسحق كرواتيا في أول فوز عربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 01:18 صباحاً - حقق منتخب مصر أول فوز عربي في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها السويد وبولندا، الجمعة، حيث سحق نظيره الكرواتي بنتيجة 31-22 في الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

والفوز هو الأول لمصر على كرواتيا في كرة اليد منذ 28 عاما.

وكان المنتخب المصري قد أنهى الشوط الأول متفوقا بفارق 4 أهداف، ثم نجح في توسيع الفارق إلى 9 بنهاية المباراة، التي اختير علي زين أفضل لاعبيها.

وفي المجموعة ذاتها خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الأميركي 27-28.

وفي مواجهة عربية خالصة، تعادل منتخبا تونس والبحرين بـ27 هدفا لكل منهما في المجموعة الثامنة، بعد أن أنهى المنتخب البحريني الشوط الأول متقدما بفارق هدف.

وفي المجموعة الخامسة، خسر منتخب الجزائر أمام نظيره الصربي 27-36، بيمكا خسرت قطر أمام ألمانيا 27-31.