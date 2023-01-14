العالم اليوم - هزيمة مذلة ليوفنتوس لم تحدث منذ 30 عاما

انتم الان تتابعون خبر هزيمة مذلة ليوفنتوس لم تحدث منذ 30 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 01:18 صباحاً - حقق نابولي فوزا ساحقا على ضيفه يوفنتوس 5-1، الجمعة، وابتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 18 من الدوري الإيطالي.

وهي المرة الأولى التي تتلقى بها شباك "السيدة العجوز" 5 أهداف منذ خسارة الفريق 1-5 أمام بيسكارا في 30 مايو 1993، كما أنها المرة الثانية التي يسجل بها نابولي خماسية في شباك يوفنتوس بتاريخ مواجهات الفريقين، بعد الأولى في 20 نوفمبر من عام 1988.

وتناوب على تسجيل خماسية نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن (14 و65)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39)، والكوسوفي أمير رحماني (55)، والمقدوني الشمالي أليف ألماس (72)، بينما سجل للفريق الخاسر الأرجنتيني أنخل دي ماريا (42).

وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن ميلان حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على ليتشي، السبت، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة بالمركز الثالث، وبات تحت تهديد إنتر الذي يستضيف فيرونا السبت أيضا.

ودفع مدرب النادي الجنوبي لوتشانو سباليتي بالثلاثي أوسيمهن وماتيو بوليتانو وكفاراتسخيليا في الخط الأمامي.

في المقابل، ومع غياب هداف يوفنتوس الصربي دوشان فلاوفيتش للاصابة، ملأ مويز كين والتشيكي أركاديوش ميليك الفراغ حيث عاد الأخير لمواجهة فريقه السابق للمرة الأولى بعد أن لعب له بين 2016 و2022.

كما افتقد يوفنتوس جهود الفرنسي بول بوغبا وليوناردو بونوتشي والكولومبي خوان كوادرادو للإصابة.

والسبت يلعب كريمونيزي مع مونتسا، وتستكمل مباريات المرحلة الأحد بلقاءات ساسوولو أمام لاتسيو، وأودينيزي مع بولونيا، وتورينو أمام سبيتسيا، وأتالانتا أمام ساليرنيتانا، وروما أمام فيورنتينا، وتختتم المنافسات الإثنين بلقاء إمبولي أمام سمبدوريا.