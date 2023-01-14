العالم اليوم - 40 مقاتلة "إف 16" لتركيا.. خطوة جديدة لإتمام الصفقة

انتم الان تتابعون خبر 40 مقاتلة "إف 16" لتركيا.. خطوة جديدة لإتمام الصفقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 12:16 صباحاً - تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال أيام، إخطار الكونغرس بشأن صفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" لتركيا، حسبما قالت مصادر مطلعة، الجمعة.

وأوضحت المصادر، وفق وكالة "رويترز"، أنه من المرجح أن تبدأ وزارة الخارجية الأميركية عملية إخطار غير رسمية تسمى "مراجعة ذات طبقات" الأسبوع المقبل، وهي خطوة إجرائية روتينية لإخطار الكونغرس بمبيعات الأسلحة الكبيرة.

وفي أكتوبر 2021، طلبت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شراء 40 مقاتلة "إف 16" من شركة "لوكهيد مارتن"، وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية، واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين مؤخرا.

ويأتي الإخطار في الوقت الذي يستعد به وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة واشنطن في 18 يناير، لإجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين العضوين في الناتو تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سوريا إلى شراء أنقرة أسلحة روسية.

وقالت إدارة بايدن إنها تدعم الصفقة، وإنها على اتصال بالكونغرس بشكل غير رسمي لضمان عدم اعتراض الأعضاء عليه.

وقال محللون إن الكونغرس لن يوافق على الأرجح على البيع، ما لم تصادق أنقرة على ضم السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وتقدم البلدان في مايو للانضمام إلى الحلف بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، لكن تركيا اعترضت واتهمت الدولتين بإيواء متشددين من بينهم أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور في أنقرة.