العالم اليوم - بالفيديو.. مواجهات بين الأمن وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 12:16 صباحاً - تشهد المنطقة المحيطة بمركز جهاز أمن الدولة في بيروت، ليل الجمعة، مواجهات بين عناصر من الجهاز وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ المدينة الذي وقع في أغسطس 2020.

وينفذ أهالي الضحايا اعتصاما أمام مركز أمن الدولة، اعتراضا على توقيف وليام نون، وهو أحد أهالي الضحايا، من قبل الجهاز الأمني، بعد التحقيق معه لساعات.

وحسب مصادر "دوت الخليج"، شهد محيط المركز مواجهات بين الأهالي وعناصر أمنية ملثمة تابعة للجهاز، بينما أغلق عدد من المواطنين الطريق الرئيسي في منطقة جبيل شمالي بيروت اعتراضا على توقيف نون.

وخضع نون للتحقيق مع 13 شخصا آخرين، على خلفية احتجاجات أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بتحقيق العدالة في القضية.

وحضر عدد من النواب اللبنانيين إلى مركز أمن الدولة للتضامن مع الأهالي، منددين بما اعتبروه "ممارسة بوليسية بحق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت".

ويطالب أهالي ضحايا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، باستمرار التحقيق في قضيتهم بعد أكثر من عام من تعطيله.

ويرفض الأهالي محاولات تعيين قاض بديل عن القاضي الحالي طارق البيطار الذي يتولى ملف القضية، متهمين السلطات بعرقلة التحقيقات ومنع تحقق العدالة.