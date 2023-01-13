وقالت الوزارة وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم، : "إن العمليات الهجومية فى هذا الاتجاه التكتيكى، والتى انتهت بهزيمة القوات الأوكرانية والسيطرة على مدينة سوليدار، تم تنفيذها من قبل تشكيلات مختلفة من القوات الروسية وفقًا لخطة وتغطية موحدة".
وأشارت إلى أن الخطة شملت تطويق المدينة من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من استقدام تعزيزات إلى المدينة، ومنع خروج وحداته من سوليدار، ونفذت بتغطية جوية ومدفعية.
وذكرت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية فى سوليدار تجاوزت 700 فرد و300 آلية بين عربة ودبابة، وأن القوات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات حربية ومروحية للعدو حاولت تغطية انسحاب قوات كييف المدحورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية تشيد بنجاح قوات فاغنر فى اقتحام أحياء سوليدار الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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