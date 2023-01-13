العالم اليوم - معاقبة المكسيك بعد أحداث لقاءي السعودية وبولندا في المونديال

انتم الان تتابعون خبر معاقبة المكسيك بعد أحداث لقاءي السعودية وبولندا في المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 11:18 مساءً - عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد المكسيكي للعبة، بسبب "هتافات عدائية" أطلقتها جماهير المنتخب خلال مباريات في كأس العالم، حيث أمره بلعب مباراة من دون جمهور مع غرامة قدرها 100 ألف فرنك سويسري (108 آلاف دولار).

وقال الفيفا في بيان، الجمعة: "فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك سويسري على الاتحاد المكسيكي، وستقام مباراة واحدة من دون جمهور بسبب هتافات مشجعي المكسيك خلال مباراتين ضد بولندا والسعودية في كأس العالم".

وأضاف: "ستطبق هذه العقوبة على المباراة الرسمية التالية التي سيلعبها منتخب الرجال الأول في إحدى مسابقات الفيفا".

وتمت معاقبة الاتحاد المكسيكي للعبة في عدة مناسبات بسبب هتافات الجماهير.

وستلعب المكسيك مع جامايكا من دون جمهور يوم 25 مارس في دوري الأمم لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).