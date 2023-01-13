مفيد شهاب لـ «القاهرة الإخبارية»: الغزو العراقى للكويت كان صدمة كبيرة للعرب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، إن وقت الغزو العراقى للكويت كان فى تونس يحضر أحد الاجتماعات هناك، وجاءته زميلة مصرية تعمل أستاذة بالقانون الدولى بجامعة الكويت، وأخبرته أن الجيش العراقى دخل الكويت، "حاولنا دخول مقر الجامعة العربية فى تونس، والتى كان قد صدر قرار بنقلها مؤقتا إلى تونس بهد اتفاقية السلام، وعرفنا من الأمين العام للجامعة العربية فى ذلك الوقت أن دخول العراق للكويت صحيحا".





وأضاف خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث؟" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية": "كان الأمر بالنسبة لنا صدمة كبيرة، وتصورنا أن ذلك نتيجة فشل المفاوضات حول النزاع على آبار البترول، وتصورنا فى البداية أنه نوع من التهديد بدخول بعض القوات وستتم تسويته، وبعد ذلك تبين أن المسألة أبعد من هذا وحدثت كل التطورات المعروفة". وتابع: "عدت إلى القاهرة لمتابعة تطور الأحداث، وكان وقتًا صعبًا على العالم كله فى مقدمتها العالم العربى، وكانت مصر قيادة وشعبا غير متصورة أن ذلك حدث".

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