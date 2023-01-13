خبير لـ «القاهرة الإخبارية»: الوضع بأوكرانيا جعل الطاقة أزمة عالمية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط والطاقة العالمى، إن التحذير من تبنى حلول قصيرة لمعالجة أزمة الطاقة مرده للسياسات الخاطئة التى استخدمها الاتحاد الأوروبى للتسريع فى التحول من الطاقة الأحفورية، أى النفط والغاز والفحم إلى الطاقة المتجددة، مما أدى لأزمة نفط كبير فى عام 2021 واستمرت هذه الأزمة حتى الأن.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "الأزمة فى أوكرانيا حولت الأزمة الأوروبية إلى أزمة عالمية، وحول اتجاه موارد الطاقة من الغرب إلى الشرق أى إلى الصين وحوض الباسفيك، ولكن أى سياسة أو استراتيجية جديدة للطاقة فى العالم يجب أن تأخذ فى عين الاعتبار أنه لن يكون هناك وقت لاستخدام النفط والغاز طوال القرن الحادى والعشرين وربما أبعد من ذلك". وتابع: "وكذلك فالطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع أن تفى بطلب العالم من الكهرباء، وبالتالى هى تحتاج إلى ضخ كمايات كبيرة من الغاز والطاقة النووية والفحم لدعمها، فنحن نعيش فى عصر يجرى فيه التنافس بين جميع أنواع الطاقة التى يحتاجها العالم، والطاقة المتجددة يجب أن تتنافس مع الطاقة الأحفورية والنووية وطاقة المياه وغيرها".

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