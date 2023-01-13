العالم اليوم - العرب في مونديال الأندية.. 9 مواجهات قبل قمة الوداد والهلال

انتم الان تتابعون خبر العرب في مونديال الأندية.. 9 مواجهات قبل قمة الوداد والهلال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 09:22 مساءً - ستكون مواجهة الوداد المغربي والهلال السعودي في مونديال الأندية، هي العاشرة في تاريخ لقاءات الأندية العربية في البطولة التي تقام تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الهلال بطل آسيا سيواجه الوداد بطل إفريقيا في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 4 فبراير المقبل من أجل الظهور في نصف النهائي.

9 مواجهات عربية سابقة

• المواجهة العربية الأولى حدثت في كأس العالم للأندية بنظامه القديم عام 2000، بين النصر السعودي والرجاء المغربي، وفاز الفريق الآسيوي 4-3 على نظيره الإفريقي.

• المواجهة العربية الأولى في النظام الجديد، والثانية بشكل عام، جاءت عام 2005، بمواجهة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، وفاز الأخير بهدف نظيف.

• مونديال 2011 أعاد القمم العربية بمواجهة السد القطري والترجي التونسي، في لقاء شهد فوز الأول بهدفين مقابل هدف.

• الترجي كان طرفا في المواجهة العربية الرابعة لكنه لعب ضد العين الإماراتي هذا المرة، ليخسر 3-0 في مونديال 2018.

• شهد مونديال 2019 مواجهة عربية جديدة طرفها الترجي ليخسر مرة أخرى لكن هذه المرة أمام الهلال السعودي بهدف نظيف، قبل أن يخسر الفريق التونسي 6-2 أمام السد القطري في نفس البطولة.

• مونديال 2020 شهد عودة الأهلي المصري للمواجهات العربية، ليفوز هذه المرة على الدحيل القطري.

• نسخة مونديال 2021 شهدت مواجهتين عربيتين، فاز الهلال السعودي في الأولى على الجزيرة الإماراتي 6-1، ثم خسر في الثانية أمام الأهلي المصري 4-0.

• مواجهة الوداد والهلال ستكون العاشرة في تاريخ لقاءات العرب في كأس العالم للأندية. وقد تشهد البطولة مواجهة عربية أخرى، بين الفائز من القمة العربية الأولى مع الأهلي المصري، في المباراة النهائية أو في مباراة الميدالية البرونزية، إذا اجتاز الفريق المصري عقبتي أوكلاند سيتي وسياتل الأميركي.