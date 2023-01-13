خبير سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: اليابان متخوفة من غزو بكين لتايوان

جدة - نرمين السيد - قال سامر خير أحمد، خبير الشؤون الآسيوية، إن سلوك اليابان الحالى تجاه الصين يرجع إلى مخاوفها المركبة فى منطقة شرق آسيا، على عدة مستويات، أولها هو خشيتها من قيام بكين بغزو تايوان، وهو ما سيهدد بشكل مباشر مصالحها الاقتصادية فى المنطقة.





وأضاف خبير الشؤون الآسيوية لـ "القاهرة الإخبارية": "والأمر الثانى هو تخوفها من زيادة قوة بكين وبيونج يانج بعد إطلاق الأخيرة لأكثر من 70 صاروخا باليستيا العام الماضى، بعضها أحيانا يصل لمناطق تخضع لنفوذ طوكيو، حيث ظل العداء التاريخى بين الصين واليابان بسبب الجزر المتنازع عليها بينهما، أما التخوف الثالث وهو الأكبر من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب التنسيق العسكرى المتزايد بين موسكو وبكين". وتابع أن هذه المخاوف تدفع اليابان للإسراع بزيادة التنسيق العسكرى مع أمريكا التى ترغب هى الأخرى أن تفرض الكماشة على القوات البحرية الصينية فى بحر الصين الجنوبى، لذلك تستثمر واشنطن فى مخاوف طوكيو من أجل ردع بكين استراتيجيا.

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