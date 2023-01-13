«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مذكرات الأمير هارى

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "حطم كتاب مذكرات الأمير هارى SPARE أرقاما قياسية لدار نشر بنجوين زاندوم هاوس، حيث بيعت منه 1.4 مليون نسخة فى اليوم الأول لطرحه فى بريطانيا وأمريكا وكندا وفقا لما أفادت صحيفة الجارديان".

وأضاف: "وتجاوزت المبيعات الرقم الفياسى السابق المسجل لمذكرات الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، والذى كان بعنوان الأرض الموعودة".

وتابع: "وفى فرنسا استنفدت كامل نسخ الطبعة الأولى، التى بلغت 210 آلاف وتقرر طبع 130 ألف نسخة إضافية، وفقما أكدت دار النشر فايار لوكالة فرانس برس".

واستطرد: "تم تسريب معظم الكتاب على نطاق واسع الأسبوع الماضى، لكن محتوياته لا تزال تهيمن على الرأى العام، وتحتل مساحات نقاش مهمة فى وسائل الإعلام".

وفى وقت سابق، كشف الأمير البريطانى هارى، أن شقيقه الأكبر الأمير وليام وريث العرش، طرحه أرضا خلال شجار وقع بينهما فى 2019 بسبب ميجان زوجة هارى.

وذكر الأمير البريطانى الواقعة وفقا لما نقلته الجارديان بكتابه، قائلًا: "أمسك بتلابيبى ومزق قلادتى وطرحنى أرضا.. سقطت على صحن طعام الكلب الذى تكسر تحت ظهرى وتسبب فى جرحى، ظللت مستلقيا هناك للحظة مذهولا ثم نهضت وقلت له أن يخرج من هنا".