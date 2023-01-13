العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 08:18 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، الجمعة، بدعم من أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك ومع صدور بيانات اقتصادية متفائلة في بريطانيا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة متفوقا على نظرائه الأميركيين بعدما بدأ موسم إعلان النتائج الشركات بنتائج متباينة للبنوك. وحقق المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.8 بالمئة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.8 بالمئة. وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة بعدما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني 0.1 بالمئة في نوفمبر. وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر دعم للمؤشر اليوم الجمعة حيث زاد سهما نوفو نورديسك وروشيه القابضة 2.5 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الأسهم الأوروبية ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي .. في رعاية الله وحفظة