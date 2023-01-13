العالم اليوم - مخفية في مكان غير مألوف.. السعودية تحبط عملية تهريب مخدرات

انتم الان تتابعون خبر مخفية في مكان غير مألوف.. السعودية تحبط عملية تهريب مخدرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 07:20 مساءً - أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها تمكنت من إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر منفذ الوديعة على الحدود مع اليمن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة إنها أحبطت محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة "أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الوديعة، عُثر على 81.3 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة".

وأضافت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وتم القبض عليه وهو شخص واحد".