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الصين تطلق قمراً جديداً للاتصالات

أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها أطلقت بنجاح قمراً صناعياً جديداً مخصصاً للاتصالات إلى المدار، من مركز "شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين. الصين تطلق قمراً جديداً للاتصالاتأعلنت الصين اليوم الجمعة أنها أطلقت بنجاح قمراً صناعياً جديداً مخصصاً للاتصالات إلى المدار، من مركز "شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين. وأطلق القمر الصناعي "أبستار-6إي"، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارتش-2سي" ودخل مداره المخطط بنجاح. وبحسب وسائل إعلام صينية سيستخدم القمر الصناعي بشكل أساسي لتوفير خدمات اتصالات عالية الإنتاجية لمنطقة جنوب شرق آسيا. وتمثل عملية الإطلاق اليوم المهمة رقم 460 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".

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