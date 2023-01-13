إصابات عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





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