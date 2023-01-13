مراسل «القاهرة الإخبارية»: الناتو وأوروبا مستعدان لحرب طويلة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عطا الله"، خلال ظهوره فى برنامج "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لذلك تقوم المفوضية الأوروبية بترتيب وتخطيط فقرات القمة الأوروبية الأوكرانية القادمة، والتى تبدأ مع بداية الشهر المقبل.

وتابع:" رئيس الاتحاد الأوروبى سيذهب برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا، ومن المنتظر أن يضم الوفد عدد من المفوضين الذين يسيرون عددا من الملفات المهمة وقد يصل عددهم إلى 15 مفوضًا".

وأردف أن هذه الإجراءات والمخططات، تثبت سعى دول أوروبا إلى تعميق الدعم لأوكرانيا، والدخول فى مرحلة حرجة من هذه الحرب.

واستكمل أن الاتحاد الأوروبى لن يكتفى بالعقوبات التى فرضها على روسيا، حيث يراجع العقوبات القديمة التى تم فرضها، على أن تدخل حيز التنفيذ فى الأسابيع المقبلة، مع احتمالية فرض المزيد من العقوبات.