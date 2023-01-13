العالم اليوم - الجزائر وليبيا تفتتحان بطولة أفريقيا للمحليين

انتم الان تتابعون خبر الجزائر وليبيا تفتتحان بطولة أفريقيا للمحليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 06:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق المستديرة في القارة السمراء نحو الجزائر، مساء الجمعة، لمتابعة افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بمواجهة أصحاب الأرض بمنتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من المسابقة.