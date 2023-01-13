العالم اليوم - مونديال الأندية.. الأهلي يطارد الحلم ومقعد عربي قبل النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 06:22 مساءً - يخوض النادي الأهلي المصري من جديد منافسات كأس العالم للأندية بحثا عن ميداليته الرابعة، بينما يصطدم الهلال السعودي بالوداد المغربي في نزال ناري بدور الثمانية من أجل مقعد في نصف النهائي.

الأهلي سبق له التتويج 3 مرات بالميدالية البرونزية، منها ميداليتين في آخر نسختين مع مدربه الأسبق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بينما لم يسبق للهلال أو الوداد الحصول على ميداليات مونديالية من قبل.

الحلم الأعظم

• بعد حصول النادي الأهلي على ثلاث ميداليات برونزية، واعتياده اللعب في نصف نهائي المسابقة، بات الحلم الأعظم للجماهير الحمراء هو الصعود للنهائي والتتويج باللقب.

• اصطدم النادي الأهلي في النسخة قبل الماضية بالعملاق الألماني بايرن ميونيخ في نصف النهائي ليخسر بثنائية نظيفة ويتأجل حلم النهائي، قبل أن يتخطى بالميراس البرازيلي في مباراة الميدالية البرونزية بركلات الترجيح.

• في النسخة الماضية بالإمارات خسر الأهلي في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي ليفشل مجددا في تحقيق حلم النهائي، لكنه عوض الخسارة بميدالية برونزية جديدة بعد اكتساح الهلال السعودي 4-0 في مباراة الميدالية البرونزية.

• الهلال فقد فرصة الفوز بميدالية في النسخة الماضية، لكنه يعود بطموحات كبيرة في مونديال المغرب من أجل التتويج بميداليته الأولى، حيث يلعب ضد الوداد صاحب الأرض والجمهور في دور الثمانية.

• مواجهة الوداد والهلال ضمنت مقعدا عربيا في نصف النهائي، بفرص أكبر في بلوغ النهائي، حيث ابتعد الثنائي عن العملاق ريال مدريد، وسيلعب الفائز منهما ضد فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

• الأهلي المصري سيكون على موعدا مع ريال مدريد في نصف النهائي إذا اجتاز عقبتي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وسياتل ساوندرز الأميركي في الدورين الأول وربع النهائي.

• مواجهة الهلال والوداد لن تكون الصدام العربي الوحيد في البطولة، حيث من الممكن أن يلعب الفائز منهما ضد الأهلي في المباراة النهائية، أو في مباراة الميدالية البرونزية، إذا عبر الأحمر عقبتي الدورين الأول وربع النهائي.

• الوداد المغربي يتسلح بالأرض والجمهور من أجل تكرار إنجاز الرجاء عام 2013 الذي بلغ المباراة النهائية وحصد الميدالية الفضية في إنجاز لم يتكرر منذ ذلك الحين سوى مرة واحدة عن طريق العين الإماراتي عام 2018 عندما بلغ النهائي واقتنص ميدالية فضية.