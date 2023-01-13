باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين ترى اتفاقيات أمريكا واليابان مضرة بالسلام

جدة - نرمين السيد - كشف نادر رونج، الكاتب والباحث السياسى، عن رؤية الصين بعد الإعلان عن خطة تسليح بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مؤكدًا مخاوف الصين من الاتفاقيات التى قد تضر بها أو تهدد السلام بالمنطقة.





وقال نادر رونج، خلال مداخلة من بكين عبر "سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصين ترى أن أى اتفاقيات بين دولتين لا يجب أن تضر دولة ثالثة، أو تخرب السلام فى المنطقة. وأشار الباحث السياسى إلى أن تسليح اليابان، وزيادة الوجود العسكرى الأمريكى، لا يساهم فى الاستقرار والسلام بالمنطقة، مضيفًا أنها أمور من شأنها أن تجلب المنطقة إلى المواجهات. وشدد الباحث الصينى فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، على أنه إذا تم أى انتهاك لسيادة الصين ووحدة أراضيها، فإن الصين سترد عن طريق قواتها العسكرية، لافتًا إلى أن الصين تطالب اليابان وأمريكا بأخذ التاريخ فى عين الاعتبار، وعدم تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية.

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